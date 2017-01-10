Нашли: обнаружено тело Антона Губанкова, погибшего при крушении Ту-154

Санкт-Петербург, 10 января. Найдено тело директора департамента культуры Минобороны РФ Антона Губанкова, погибшего в результате крушения Ту-154 в Черном море. Об этом сообщила его вдова Марина Окунь.

«Нашли», — написала она в соцсетях.

Операция по поднятию и поиску тел проводилась при неблагоприятных погодных условиях и сильном течении в месте крушения лайнера, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, самолет Минобороны РФ ТУ-154 потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе Антон Губанков и его помощница Оксана Бадрутдинова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты и артисты Ансамбля имени Александрова. Как передает Lenta.ru, на месте падения Ту-154 под Сочи было найдено свыше 1,5 тысячи обломков.