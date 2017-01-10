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ЕСПЧ обязал мусульманских школьниц посещать бассейн вместе с мальчиками
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ЕСПЧ обязал мусульманских школьниц посещать бассейн вместе с мальчиками

Сегодня 17:04
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ЕСПЧ обязал мусульманских школьниц посещать бассейн вместе с мальчиками

Цюрих, 10 января. Европейский суд по правам человека отклонил иск живущей в Швейцарии мусульманской семьи, которая выступала против совместного похода в бассейн школьников и школьниц.

В суде отказались освободить мусульманских школьниц от занятий в бассейне под предлогом того, что дети должны получить школьное образование в полном объеме ради успешной социальной интеграции в будущем.

При этом ЕСПЧ не отрицает, что стремление властей страны обязать приверженок ислама посещать уроки по плаванию представляют собой «вмешательство в право на свободу вероисповедания». Однако руководство Швейцарии уже пошло на уступки и разрешило юным мусульманкам приходить в бассейн в буркини, передает ТАСС.

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Ксения Тасманова
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