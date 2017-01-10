Пушков объяснил Джонсону, в чем настоящее безумие

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Москва, 10 января. Британскому правительству давно пора сменить антироссийскую риторику и начать нормально сотрудничать с Москвой. Об этом во вторник сказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который предложил перестать демонизировать Россию.

«Новое от Б.Джонсона: «Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию». Безумием было и начинать это делать. Пора менять пластинку», — пишет сенатор в Twitter.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал британские и американские власти перестать демонизировать Россию. По его словам, попытки загнать Москву в угол сродни безумию.