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Россия
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Экономика
Глава Минэкономразвития рассказал, как выполняются поручения Путина по росту экономики РФ
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    Глава Минэкономразвития рассказал, как выполняются поручения Путина по росту экономики РФ

    17:08  10 Января 2017
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    Глава Минэкономразвития рассказал, как выполняются поручения Путина по росту экономики РФ

    Москва, 10 января. К марту этого года будет подготовлен план по ускорению роста российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

    «В этом году будет вестись работа по поручению президента по подготовке плана мер по ускорению темпов роста российской экономики на 2017–2025 годы», — констатировал министр.

    Орешкин подчеркнул, что работа уже началась и уже есть определенная версия плана.

    «Я думаю, примерно через два месяца, в марте у нас будет уже такая работоспособная версия, некий промежуточный итог. Финальный (вариант. – Прим. ФАН.), как это следует из поручений президента  — это май 2017 года, когда план должен быть закончен», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

    Читайте также: Цены — как в Европе: стали известны детали антитабачной концепции Минздрава РФ

    Автор: Катерина Тимошенская
    #максим орешкин
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