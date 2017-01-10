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Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки с серпом и молотом на автомобиле
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Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки с серпом и молотом на автомобиле

Сегодня 16:50
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Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки с серпом и молотом на автомобиле

Вильнюс, 10 января. Литовские пограничники не пропустили в страну гражданина Белоруссии, автомобиль которого был украшен советской символикой. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

В ведомстве пояснили, что 9 января гражданин Белоруссии пытался на автомобиле въехать на территорию Литвы через КПП Райгардас в Друскининском районе. Однако литовские пограничники отказали во въезде гражданину Белоруссии, мотивируя свое решение наличием советской символики на транспортном средстве белоруса.

«Литовские должностные лица не впустили его, поскольку на автомобиле была советская символика — на заднем стекле наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что нацистская и коммунистическая символики запрещены действующим законодательством на территории Литвы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что гражданин России едва не угодил за решетку на 12 лет, пройдясь по улице во время отдыха в Индонезии в футболке с серпом и молотом.

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Кирилл Иванов
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