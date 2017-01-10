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Молодой москвич замерз на прогулке в «Лесных далях»
Происшествия

Молодой москвич замерз на прогулке в «Лесных далях»

Сегодня 17:00
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Молодой москвич замерз на прогулке в «Лесных далях»

Москва, 10 января. Молодой мужчина замерз насмерть в Новой Москве. Тело несчастного обнаружили неподалеку от садового товарищества «Лесные дали». Сейчас обстоятельства гибели неизвестного выясняют следователи.

По данным регионального ГСУ СК РФ, обмороженное тело мужчина, на вид которому было около 35-40 лет, нашли во вторник утром в лесополосе. При осмотре на теле мужчины обнаружены следы сильного обморожения.

Сейчас по факту трагедии продолжается доследственная проверка, устанавливается личность погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Ярослава Замысловатова
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