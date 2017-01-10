Минфин Украины планирует реструктуризировать внутренний госдолг

Киев, 10 января. Министерство финансов Украины планирует провести реструктуризацию внутреннего госдолга. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

Минфин Украины рассчитывает растянуть платежи по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего займа, которые находятся у Нацбанка (речь идет о 14 миллиардах долларов). Данную инициативу якобы поддерживает руководство Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов уверен в том, что Москва выиграет суд у Киева, который отказывается погашать задолженность в размере трех миллиардов долларов.

Читайте по теме: Киев играет в долгий ящик: готова ли Москва закрыть глаза на госдолг Украины