Мужчину, погибшего в метро Петербурга, столкнул на рельсы друг

Санкт-Петербург, 10 января. Мужчина упал на рельсы станции петербургского метрополитена «Площадь Александра Невского». Мужчину спасти не удалось. По факту его гибели возбуждено уголовное дело — предполагается, что мужчину толкнули.

Инцидент произошел рано утром 10 января. По данным следствия, находившиеся на платформе 22-летний мужчина и его знакомый повздорили. В ходе ссоры оппонент толкнул молодого человека на рельсы прямо под колеса приближающегося поезда. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщает «Свободная пресса», личность преступника к настоящему моменту установлена, правоохранители принимают все меры для его задержания. По факту гибели молодого мужчины на рельсах метро возбуждено уголовное дело.