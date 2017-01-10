Российские интернет-компании обяжут хранить логи клиентов в течение года

Москва, 10 января. Минкомсвязи РФ подготовил поправки к постановлению кабмина, согласно которому изменился срок хранения логов в Интернете с полугода до года.

Российский Минкомсвязи предложил с 1 июля 2018 года ввести поправки к постановлению правительства, согласно которому соцсети, почтовые сервисы, мессенджеры и другие российские компании Интернет-сегмента будут обязаны хранить в течение года логи пользователей. Речь идет о сохранении метаданных клиентов, однако, Минкомсвязи не согласовывал свое предложение с крупными игроками российского рынка, пишет газета «Известия”.