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Российские интернет-компании обяжут хранить логи клиентов в течение года
Технологии

Российские интернет-компании обяжут хранить логи клиентов в течение года

Сегодня 16:42
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Российские интернет-компании обяжут хранить логи клиентов в течение года

Москва, 10 января. Минкомсвязи РФ подготовил поправки к постановлению кабмина, согласно которому изменился срок хранения логов в Интернете с полугода до года.

Российский Минкомсвязи предложил с 1 июля 2018 года ввести поправки к постановлению правительства, согласно которому соцсети, почтовые сервисы, мессенджеры и другие российские компании Интернет-сегмента будут обязаны хранить в течение года логи пользователей. Речь идет о сохранении метаданных клиентов, однако, Минкомсвязи не согласовывал свое предложение с крупными игроками российского рынка, пишет газета «Известия”.

 

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Ирина Селезнева
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