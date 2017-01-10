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Великобритания может потерять лидирующее место в НАТО после Brexit
Политика

Великобритания может потерять лидирующее место в НАТО после Brexit

Сегодня 16:36
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Великобритания может потерять лидирующее место в НАТО после BrexitЛондон, 10 января. Великобритания может лишиться своего лидирующего положения в НАТО после выхода из Евросоюза. Представители Королевского института объединенных служб полагают, что должность заместителя верховного главнокомандующего, которую Великобритания сохраняет за собой уже 60 лет, может перейти другой стране ЕС.

Наиболее вероятным преемником эксперты считают Францию, которая в настоящее время находится на втором месте в структуре военного командования НАТО, сразу же после Великобритании.

В сентябре  делегация высокопоставленных французских военных посетила Вашингтон с неофициальным визитом, в ходе которого заявила, что Вооруженные силы Франции являются более боеспособными, чем британские войска. В то же время неназванный представитель министерства обороны Великобритании заявил The Independent, что не опасается такой рокировки.

«Мы занимаем эту позицию с 1951 года и это не то, от чего мы можем просто так отказаться», — отметил он.

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Геннадий Плющев
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