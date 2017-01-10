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Сайт британской королевской семьи спешно «реанимировал» Елизавету II
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Сайт британской королевской семьи спешно «реанимировал» Елизавету II

Сегодня 16:45
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Сайт британской королевской семьи спешно «реанимировал» Елизавету II

Лондон, 10 января. Сообщение о смерти 90-летней королевы Великобритании Елизаветы II сегодня появилось на официальном сайте королевской семьи. Новость вскоре удалили, однако данная публикация не осталась незамеченной и породила дискуссии среди британцев.

Руководство королевского сайта никак не прокомментировало появление и исчезновение поста о смерти монарха. Ряд пользователей предположил, что отсутствие опровержения данной информации только подтверждает кончину Елизаветы II. По их мнению, после публикации новости было принято решение на время скрыть случившееся от общественности. При этом есть вероятность, что сайт был взломан, и данное сообщение является всего лишь выдумкой хакеров.

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Ксения Тасманова
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