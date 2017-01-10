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Шойгу поблагодарили за помощь в открытии центра искусств в Курске
Россия

Шойгу поблагодарили за помощь в открытии центра искусств в Курске

Сегодня 16:48
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Шойгу поблагодарили за помощь в открытии центра искусств в Курске

Курск, 10 января. Содействие министра обороны России Сергея Шойгу особо отметили во время открытия в Курске центра искусств имени Георгия Свиридова.

Мемориальный концертный центр имени Свиридова был открыт как филиал Курской филармонии. Долгое время он располагался в весьма стесненных условиях в здании Литературного музея и не мог работать на полную мощность. Сейчас он разместился на постоянной основе в Доме офицеров и приобрел собственный камерный зал на 90 мест. Как отметил губернатор Курской области, это стало возможно только при содействии министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, что министерство обороны России планирует создать космическую систему с аппаратами военного назначения, сообщает Газета.ру.

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Алексей Громов
#сергей шойгу
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