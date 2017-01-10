Власти Украины разбавляют газ, или Смогут ли жители Киева не околеть этой зимой

По информации из открытых источников со ссылкой на госкомпанию «Укртрансгаз», морозы вынуждают Киев увеличивать объемы отбора газа из подземных хранилищ практически в два раза. Чем это грозит стране, смогут ли украинцы пережить эту зиму? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Еще никогда за годы своей независимости Украина не входила в зиму с такими низкими показателями — всего 14,5 миллиарда кубов газа в подземных хранилищах. Последние годы, например, было по 17 миллионов. Причем эти запасы стали использоваться раньше, чем в предыдущие два года. Как результат — объем газа, по данным на 8 января, уменьшился до 11,5 миллиарда. За сутки из хранилищ забрали почти 87 миллионов кубометров газа.

Пока заполненность подземных хранилищ Украины составляет 37 процентов. Ситуация выглядит критической. Хотя заявления того же главы Минэнерго Украины Игоря Насалик сквозят бодрым оптимизмом: энергетическая система работает в штатном режиме, власти готовы даже к самым низким температурам. Надеяться при этом остается только на свои запасы, ведь сейчас Киев закупки российского газа не производит, используя только подземные хранилища.

«Если морозы будут держаться, запасы дойдут до критических минимумов. «Нафтогаз» и министерство энергетики, службы, отвечающие за ЖКХ, должны это заранее предусмотреть и осуществить дополнительный добор газа из России или реверс из Европы. Но это не мгновенный процесс, эти моменты заранее обговариваются, устанавливаются цены, подписываются документы. Не уверена, что тот же «Нафтогаз» ведет такую работу. Вероятно, газовики рассчитывают, что морозы продлятся недолго и зиму удастся проскочить», — комментирует ведущий аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева.

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Она напоминает, что Украине уже давно не выдают транши безвозмездной финансовой помощи. США недавно кинули подачку, но те же европейские кредиторы помогать отказываются. Эксперты опасаются, как бы Киев не стал спекулировать на своих замерзающих гражданах, пытаясь выбить у Брюсселя денег на новые закупки. А такой вариант возможен, если холодные дни на Украине войдут у зимы в привычку.

«С момента государственного переворота стоимость газа для промышленности и частных лиц сначала выросла в два раза, а потом и еще довольно заметно. Фактически доходы населения упали, экономическая ситуация осложняется, растет безработицы и стоимость услуг ЖКХ. Население получает газ некачественный, разбавленный. Украинские власти экономят и разбавляют топливо, за счет этого приходится увеличивать потребление газа. Тут получается такая замкнутая цепочка. В итоге люди платят деньги, не получая качественного продукта и рискуя замерзнуть», — добавляет эксперт ФАН.

А вот независимый аналитик по нефти и газу Дмитрий Адамидов называет ситуацию достаточно предсказуемой.

«С технической точки зрения ничего с Украиной не произойдет, народ не замерзнет. Запасов в подземных хранилищах должно хватить. А на кого будут переложены риски с финансовой точки зрения — вопрос интересный. «Газпром» постарается переложить на Европу, та — наоборот. После того как потеплеет, начнется очередной раунд переговоров. И интрига в них будет до последнего. Когда ситуация совсем выходит из-под контроля, Россия все же идет Украине навстречу и дает газ, не допуская коллапса. Все равно его нам решать, подобно тому, как мы подавали газ из Крыма в Херсонскую область, чтобы местные жители не замерзли. И эта украинская медаль на шее, контракт с Киевом, будет тянуться до 2019 года», — считает он.