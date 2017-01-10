Коммунальщики Подольска не нашли утечки газа в доме, где погибли три человека

Москва, 10 января. Газовики заявили об отсутствии утечки в доме в подмосковном Подольске, где погибли три человека. Об этом ФАН сообщил источник в ГУП «Подольскмежрайгаз». По его словам, на месте происшествия работают эксперты, выясняющие чем именно отравились люди.

Одной из причин может быть отравление угарным газом, поэтому идет проверка дымоходов в здании. Пока аварийная газовая служба не нашла утечки. В самом «Подольскмежрайгазе» проводится внутренняя проверка. Сотрудники выясняют кто и когда устанавливал газовое оборудование в доме.

Не исключается вероятность того, что это могли несанкционированно сделать жители этого дома.