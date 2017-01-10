Агрессивные догхантеры держат в страхе собачников Подмосковья

Москва, 10 января. Догхантеры активизировались в некоторых районах Подмосковья. Владельцы собак сообщают о новых случаях отравления животных.

Первый случай был зафиксирован в Павшинской Пойме в Красногорске, где от рук преступников, разбрасывающих приманку с ядом, пострадал породистый пес.

Ветеринары рассказывают, что это далеко не единичная ситуация. Перед Новым годом похожее происшествие случилось в Солнечногорском районе, где от отравы пострадали две собаки, одну из них спасти не удалось, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В качестве антидота для яда, который чаще всего используют злоумышленники, является витамин B6 в ампулах. Специалисты советуют владельцам собак носить его с собой на прогулку. Животному весом около 20 кг требуется не менее 25 ампул и большой шприц для внутримышечного укола.