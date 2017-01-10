Мужчина впервые в истории забеременел в Великобритании

Лондон, 10 января. Первый в истории беременный мужчина появился в Британии. Будущему родителю 20 лет, донора биоматериала, по его словам, он смог найти в Facebook.

Молодого человека зовут Хайден и он проживает в городе Глостер. При этом мужчина заявляет, что находится уже на четвертом месяце беременности.

Местные таблоиды выяснили, что на самом деле Хайден родился женщиной, а три года тому назад начал принимать гормональные препараты для смены пола и теперь официально может считаться мужчиной. При этом сам британец подчеркивает, что ничего не собирается скрывать от своего ребенка и обязательно расскажет малышу, что его отец трансгендер.