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Мужчина впервые в истории забеременел в Великобритании
Весь мир

Мужчина впервые в истории забеременел в Великобритании

Сегодня 16:41
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Мужчина впервые в истории забеременел в Великобритании

Лондон, 10 января. Первый в истории беременный мужчина появился в Британии. Будущему родителю 20 лет, донора биоматериала, по его словам, он смог найти в Facebook.

Молодого человека зовут Хайден и он проживает в городе Глостер. При этом мужчина заявляет, что находится уже на четвертом месяце беременности.

Местные таблоиды выяснили, что на самом деле Хайден родился женщиной, а три года тому назад начал принимать гормональные препараты для смены пола и теперь официально может считаться мужчиной. При этом сам британец подчеркивает, что ничего не собирается скрывать от своего ребенка и обязательно расскажет малышу, что его отец трансгендер.

 

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Ярослава Замысловатова
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