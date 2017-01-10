Более 20 человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

Кабул, 10 января. Террористы организовали два взрыва в столице Афганистана. Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители правоохранительных органов страны.

Инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман. Согласно предварительной информации, смертник «Талибана» (организация запрещена в РФ) привел в действие бомбу. Кроме того, вблизи взорвался заминированный автомобиль.

В результате теракта погиб 21 человек. Еще 45 мирных жителей получили ранения и травмы.

Напомним, ранее стало известно о том, что афганские силовики ликвидировали 45 террористов.

Читайте по теме: Россия надеется, что Трамп изменит политику США в отношении Афганистана