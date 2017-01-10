Джонсон назвал безумием демонизацию России Соединенными Штатами

Лондон, 10 января. США и Великобритании следует перестать демонизировать Россию и сменить стратегию в отношении нее. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Джонсон порекомендовал США и Великобритании придерживаться в отношении России стратегии «вовлечения и бдительности».

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол», — приводит его слова агентство Sputnik.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон прибыл в США, чтобы встретиться и провести переговоры с ближайшим окружением Трампа.