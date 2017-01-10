Сирия новости 10 января 2017 16:30: ВКС РФ помешали наступлению боевиков в Хомсе

Сирия, 10 января. ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в Алеппо и Хомсе, еще два населенных пункта в Латакии присоединились к режиму прекращения огня. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Силы сирийской армии после артиллерийской подготовки ведут ожесточенные бои с боевиками на направлении населенных пунктов Бассима и Аль-Хусейния в районе долины Вади аль-Барада на северо-востоке провинции Дамаск. Правительственные силы обстреляли скопления боевиков группировки «Джебхат Фатах аш-Шам» в районе Бассимы и Айн Аль-Хадра.

Провинция Латакия

Артиллерийские подразделения сирийской армии, занимающие позиции на вершине горы Наби Юнис, обстреляли скопления вооруженных боевиков в районе населенного пункта Аль-Кабана на севере провинции Латакия, как утверждают источники в оппозиции.

Российский центр по примирению враждующих сторон заявил, что еще два населенных пункта в провинции — Харф Радуи и Бейт Рихан — присоединились к режиму прекращения боевых действий.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли после полудня несколько авиаударов по позициям боевиков в районе населенных пунктов Кафр Халеб и Аль-Шейх Али западнее Алеппо и Аль-Буэйда и Аль-Минтар на юге провинции, как сообщает информационное агентство Step, базирующееся в США.

Провинция Хомс

В районе населенного пункта Шарифа и воздушной базы Т4 в восточной части провинции Хомс возобновились кровопролитные бои между силами сирийской армии и террористами ИГ*. Артиллерия и авиация правительственных войск бомбит позиции террористов.

Параллельно с этим, ВКС РФ нанесли четыре авиаудара по позициям боевиков в районе населенных пунктов Изз Ад-Дин и Дейр Фул к северу от города Хомс, сообщают источники в СМИ.

Провинция Даръа

Войска сирийской армии ведут ожесточенные бои с боевиками в районе населенного пункта Аль-Нуэйма в восточных пригородах города Даръа.

Артиллерия правительственных сил обстреляла позиции боевиков в районе Аль-Лиджан. Семья беженцев из пяти человек погибла в результате взрыва отопления в жилом доме в городе Джасим на севере провинции.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе города Хан-Шейхун и населенных пунктов Тальас и Аль-Тамана в южной части провинции Идлиб.

В районе населенного пункта Маасаран неизвестные ночью взорвали заминированный автомобиль у дома одного из старейшин, данных о пострадавших не поступало.

Провинция Ракка

Самолеты, предположительно принадлежащие международной антитеррористической коалиции, нанесли удары по населенному пункту Хазима, северному пригороду Ракки. Об этом сообщают сирийские активисты. Данных об убитых и раненых пока не поступало.

Параллельно с этим поступили сообщения о том, что несколько местных жителей получили тяжелые ранения в результате авиаударов по населенному пункту Хеташ в центральной части провинции.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Лахая на севере провинции Хама.

Кроме того, прошлой ночью бойцы народных сил обороны захватили в районе Саламии оружие и боеприпасы, предназначавшиеся для боевиков «Джебхат Фатах аш-Шам». Боевики, перевозившие оружие, были ликвидированы. Согласно источникам, оружие направлялось из Турции.

Провинция Хасака

В результате последнего взрыва в городе Эль-Камышлы в северной части провинции Хасака был убит Кахраман Омар, глава медицинской службы в курдских отрядах «Аль-Асаеш».

Ирак

Боевики ИГ взорвали два моста через Тигр в Мосуле в отчаянной попытке приостановить наступление правительственных войск и не дать им переправиться на левый берег.

В свою очередь, силы безопасности предотвратили теракт в провинции Дияла: заминированный автомобиль был уничтожен, а террорист-смертник – ликвидирован.