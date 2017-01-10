Паспорта ДНР в 2016 году получили 40 тыс. человек

Донецк, 10 января. Власти Донецкой народной республики в прошлом году выдали свыше 40 тыс. паспортов. Об этом во вторник заявил начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека.

«По состоянию на 1 января 2017 года миграционной службой министерства внутренних дел выдала более 40 тысяч паспортов республиканского образца», — сказал он.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении находится 45 тыс. заявок на предоставления гражданства, сообщает Донецкое агентство новостей. Напомним, что власти ДНР выдают паспорта с марта прошлого года.