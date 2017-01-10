Донецк восстановит 500 домов, поврежденных огнем ВСУ

Донецк, 10 января. Власти столицы ДНР намерены восстановить 500 частных домов, которые были повреждены обстрелами украинских силовиков.

Сейчас городские власти сконцентрировали свое внимание на восстановление Петровского района Донецка, который ближе всего расположен к линии фронта и значительно пострадал от обстрелов ВСУ. 500 домов, которые намерена восстановить администрация Донецка, относятся к частному сектору. Практически все эти дома имеют более 30 процентов повреждений, отметили власти Донецка.

Ранее Газета.ру написала, что глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий считает, что в 2017 году будет найден компромисс по конфликту в Донбассе.