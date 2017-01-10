Анкара заявила о гибели в Сирии двух пропавших военных

Москва, 10 января. Силы безопасности Турции сообщили о гибели двух военнослужащих, которые ранее без вести пропали в Сирии.

Причина гибели турецких военнослужащих не называется. Известно, что пехотинец и жандарм ВС Турции пропали 29 ноября прошлого года после проведения операции по освобождению города Эль-Баб от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).

Источник в Анкаре отказался комментировать информацию о том, что двух захваченных турецких военных боевики ИГИЛ могли заживо сжечь. Тела погибших доставлены на территорию Турции. Из города Газиантеп их доставят в родные провинции погибших военных.

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