ЛДПР объяснила нацразведке США, зачем Жириновский пил шампанское за Трампа

Москва, 10 января. Депутаты от фракции ЛДПР отправили письмо в офис национальной разведки США, сообщили в пресс-службе партии.

В ЛДПР отметили, что лидер политической силы Владимир Жириновский был упомянут в докладе нацразведки США, в котором говорилось о влиянии России на результаты выборов президента, в которых победил Дональд Трамп.

«В нем (письме. — Прим. ФАН) уточняется, что политик (Жириновский. — Прим. ФАН) нигде не заявлял, что в случае победы Трампа вся Россия поднимет бокал шампанского, хотя симпатизирующих Трампу хватало», — уточнили в пресс-службе ЛДПР.

Депутаты подчеркнули, что это было исключительно предложение Жириновского, «которое он реализовал сразу после объявления» победы Трампа. Кроме того, в ЛДПР заметили, что Жириновский готов выслать аналитикам США ящик с шампанским.

«Но если некоторым американским аналитикам хочется пригубить русское шампанское, то председатель ЛДПР готов выслать ящик с игристым», — подчеркнули депутаты.

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