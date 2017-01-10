FAN-TV Лента новостей
Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей
Общество

Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей

Сегодня 16:15
55

Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей

Москва, 10 января. Одним из свидетелей по делу экс-главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева выступил его водитель, сообщила правозащитник обвиняемого Лариса Каштанова.

Сегодня в Басманном суде столицы проходит слушание по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева. По словам адвоката Ларисы Каштановой, в качестве свидетеля следователи допросили водителя Улюкаева. Известно, что также были допрошены врач скорой помощи и понятой, который присутствовал при задержании. Ранее показания против бывшего главы МЭР дали несколько сотрудников министерства и Росимущества. По данным следователя в Басманном суде, некоторые свидетели могут быть переквалифицированы и проходить по делу в качестве подозреваемых.

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Задачи ВКС РФ в Сирии: почему Шойгу не согласен с Пентагоном

Сегодня 15:38
105

Новости Сирии: Шойгу делает ставку на Астану, ВКС РФ подрывают инфраструктуру ИГИЛ

Сегодня 15:06
146

Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта

Сегодня 14:52
141

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

Сегодня 14:34
138

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Сегодня 14:33
214
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Паспорта ДНР в 2016 году получили 40 тыс. человек

16:18

Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей

16:15

Рухнувшая на похоронах крыша мечети в Стамбуле убила человека

16:12

Смертник ликвидирован у входа в полицейский участок в Турции

16:11

Летчики ВКС РФ отработают более 100 учений в Южном военном округе в 2017 году

16:11

Ирак: битва коалиции США с ИГ за Мосул превратила в беженцев 138 тысяч человек

16:07

Пушков о расследовании кибератак в США: Выводы комиссии заранее известны

16:07

Ассасин одолел «Викинга» в борьбе за лидерство в российском прокате

16:04

Польские журналисты предложили сбросить ядерную бомбу на Кремль

16:03

Стало известно, где будет сидеть «ангарский маньяк» при расследовании новых убийств

16:02

Названа причина утечки газа, погубившей трех жителей Подольска

15:59

Танкисты в Подмосковье получили 200 фильмов формата 3D

15:53
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Паспорта ДНР в 2016 году получили 40 тыс. человек
Читать
Закрыть