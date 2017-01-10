Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей

Москва, 10 января. Одним из свидетелей по делу экс-главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева выступил его водитель, сообщила правозащитник обвиняемого Лариса Каштанова.

Сегодня в Басманном суде столицы проходит слушание по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева. По словам адвоката Ларисы Каштановой, в качестве свидетеля следователи допросили водителя Улюкаева. Известно, что также были допрошены врач скорой помощи и понятой, который присутствовал при задержании. Ранее показания против бывшего главы МЭР дали несколько сотрудников министерства и Росимущества. По данным следователя в Басманном суде, некоторые свидетели могут быть переквалифицированы и проходить по делу в качестве подозреваемых.