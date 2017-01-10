Мэрия Анкары запретила митинги и шествия

Анкара, 10 января. Власти турецкой столицы запретили на один месяц проведение уличных митингов и шествий в городе. Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители мэрии Анкары.

Согласно предварительной информации, данное решение было принято по соображениям безопасности.

Напомним, в конце декабря стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, организация запрещена в России) планировали организовать теракт в Анкаре.

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