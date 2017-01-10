Рухнувшая на похоронах крыша мечети в Стамбуле убила человека

Анкара, 10 января. Один человек погиб и еще около десяти тяжело пострадали после обрушения крыши мечети в Стамбуле. ЧП произошло во время церемонии похорон. По предварительным данным, виной стал сильнейший снегопад: крыша рухнула под тяжестью снега.

По данным местного телеканала, трагедия произошла в мечети, расположенной в районе Атакёй. На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники всех экстренных служб города, а также медики.

Напомним, снегопад не прекращается в Стамбуле с субботы. Сугробы в нескольких районах города уже достигли в высоту 130 см. Дорожное сообщение Стамбула парализовано, аэропорты уже отменили более полутора тысяч рейсов.