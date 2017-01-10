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Ирак: битва коалиции США с ИГ за Мосул превратила в беженцев 138 тысяч человек
Политика

Ирак: битва коалиции США с ИГ за Мосул превратила в беженцев 138 тысяч человек

Сегодня 16:07
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Ирак: битва коалиции США с ИГ за Мосул превратила в беженцев 138 тысяч человек

Москва, 10 января. Почти 140 тысяч жителей Мосула были вынуждены покинуть свои дома после начала операции по освобождению города от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Международная организация по миграции.

Стоит отметить, что операция против ИГ в Мосуле была начата в октябре. Боевые действия в городе ведут правительственные силы Ирака, а также шиитское ополчение и курдские формирования при поддержке международной коалиции во главе с США.

К настоящему моменту войскам Ирака удалось вытеснить боевиков из восточных кварталов Мосула, которые находятся на левом берегу Тигра, западная часть города до сих пор находится под контролем террористов.

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Кирилл Иванов
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