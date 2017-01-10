Польские журналисты предложили сбросить ядерную бомбу на Кремль

Варшава, 10 января. Антироссийские настроения, которые с подачи западных стран вспыхивают в Восточной Европе, начинают доходить до открытых милитаристских призывов.

Польский журналист, сотрудник аналитического центра Warsaw Enterprise Institute , эксперт по вопросам безопасности Анджей Талага, к примеру, заявил, что президент России Владимир Путин будет серьезно воспринимать военную ситуацию только в случае ядерной угрозы. Об этом он сказал, комментируя увеличение натовских танков на границе с Россией.

«Путина могла бы впечатлить только ядерная бомба, сброшенная на Кремль. Какое нам дело, какое впечатление мы произведем на российского президента? Это не имеет никакого значения. Приоритет один: уровень нашей безопасности», — отметил Талага.

Накануне сообщалось об американских танках и другой военной техники, которая активно завозится в Восточную Европу. По мнению экспертов, такой «танковый кулак», усиленный польской армией, можно будет развернуть возле границ Калининградской области в течение двух недель.