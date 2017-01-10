Летчики ВКС РФ отработают более 100 учений в Южном военном округе в 2017 году

Ростов-на-Дону, 10 января. Летчики ВКС РФ, дислоцированные в Южном военном округе, отработают более 100 тактических и специальных учений с боевой стрельбой на авиационных полигонах.

Усиленное внимание, отмечают в штабе округа, будет обращено на подготовку летного состава морской авиации Черноморского флота, который будет тренироваться во взаимодействии с сухопутными войсками и корабельными соединениями. Также летчики будут осваивать новую и модернизированную технику, поступающую в авиационные части и соединения, среди которой многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-34 и штурмовики Су-24М. Вертолетчики отработают боевые задачи в условиях горной местности.