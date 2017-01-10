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Стало известно, где будет сидеть «ангарский маньяк» при расследовании новых убийств
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    Стало известно, где будет сидеть «ангарский маньяк» при расследовании новых убийств

    16:02  10 Января 2017
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    Стало известно, где будет сидеть «ангарский маньяк» при расследовании новых убийств

    Иркутск, 10 января. В СИЗО №1 Иркутской области «ангарского маньяка» перевели накануне. Ранее  экс-сотрудник МВД, оперативный работник Михаил Попков находился в СИЗО Ангарска, где на допросе признался еще в 60 убийствах.

    По данным СК РФ, 47 убийств были подтверждены. В связи с этим 52-летний Попков переведен в иркутское СИЗО №1.

    Напомним, знаменитый «ангарский маньяк» был задержан в 2012 году по подозрению в 29 убийствах женщин в Иркутской области с ноября 1994 года по 2000 год. Михаил Попков начал убивать, еще работая сотрудником МВД, оперативным работником. Позднее он заявил на суде, что просто «зачищал» город от женщин легкого поведения. Хотя родственники многих жертв утверждают, что часть женщин была замужем, многие имели детей и никогда не относились к категории «неблагонадежных». При убийствах Попков использовал топор, нож, шило, отвертку, удавку, иногда сразу несколько разных орудий. Две жертвы выжили и после задержания опознали Попкова. 

    Все, кроме одной, были изнасилованы. Возраст женщин от 19 до 40 лет. Все были среднего роста, склонны к полноте. Убийства женщин прекратились, по словам Попкова, после того. как он стал импотентом из-за запущенного венерического заболевания.

    Был женат, воспитывал дочь. Считался примерным семьянином. Был найден через 12 лет после последнего убийства благодаря генетической экспертизе. В этот момент он уже не служил в МВД, а подрабатывал перегонщиком машин. В 2015 году был приговорен к пожизненному заключению

    Автор: Ярослава Замысловатова
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