Смертник ликвидирован у входа в полицейский участок в Турции

Анкара, 10 января. Сотрудники правоохранительных органов Турции ликвидировали террориста-смертника, который попытался проникнуть в полицейский участок на юго-востоке страны.

Инцидент произошел в городе Газиантеп. Согласно предварительной информации, боевик погиб в ходе перестрелки.

Как ранее сообщало агентство НСН, власти Турции приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на дополнительные три месяца.

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