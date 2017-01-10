Названа причина утечки газа, погубившей трех жителей Подольска

Подольск, 10 января. Утечка газа в Подольске произошла из-за неисправности газового оборудования, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Подмосковья.

Источник ФАН в полиции города назвал предварительную причину гибели трех жителей Подмосковья. По его данным, утечка газа в Подольске произошла из-за неисправности газового оборудования.

Напомним, в подмосковном Подольске три человека скончались и восемь госпитализированы в результате отравления бытовым газом. Две госпитализированные женщины находятся в реанимации, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее ФАН опубликовал список погибших от отравления бытовым газом в Подмосковье.