FAN-TV Лента новостей
Названа причина утечки газа, погубившей трех жителей Подольска
Происшествия

Названа причина утечки газа, погубившей трех жителей Подольска

Сегодня 15:59
46

Названа причина утечки газа, погубившей трех жителей Подольска

Подольск, 10 января. Утечка газа в Подольске произошла из-за неисправности газового оборудования, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Подмосковья.

Источник ФАН в полиции города назвал предварительную причину гибели трех жителей Подмосковья. По его данным, утечка газа в Подольске произошла из-за неисправности газового оборудования.

Напомним, в подмосковном Подольске три человека скончались и восемь госпитализированы в результате отравления бытовым газом. Две госпитализированные женщины находятся в реанимации, но их жизни ничего не угрожает. 

Ранее ФАН опубликовал список погибших от отравления бытовым газом в Подмосковье.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Задачи ВКС РФ в Сирии: почему Шойгу не согласен с Пентагоном

Сегодня 15:38
87

Новости Сирии: Шойгу делает ставку на Астану, ВКС РФ подрывают инфраструктуру ИГИЛ

Сегодня 15:06
129

Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта

Сегодня 14:52
133

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

Сегодня 14:34
122

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Сегодня 14:33
198
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названа причина утечки газа, погубившей трех жителей Подольска

15:59

Танкисты в Подмосковье получили 200 фильмов формата 3D

15:53

ФАН публикует список погибших от отравления бытовым газом в Подмосковье

15:53

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на блокпост в Египте

15:50

Ученые узнали, как на Земле появился ВИЧ

15:48

ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе

15:46

Конгресс США готовит новые санкции в отношении российских военных и должностных лиц

15:45

Долгов: Антироссийская агония Обамы подрывает имидж США

15:44

Кокорин возмутил соцсети футболкой с портретом Эскобара

15:39

Задачи ВКС РФ в Сирии: почему Шойгу не согласен с Пентагоном

15:38

Новые встречи Савченко с Захарченко и Плотницким не планируются

15:36

Ученые сделали неожиданное открытие при изучении мозга у недоношенных детей

15:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Танкисты в Подмосковье получили 200 фильмов формата 3D
Читать
Закрыть