ФАН публикует список погибших от отравления бытовым газом в Подмосковье

Москва, 10 января. ФАН публикует список погибших от отравления бытовым газом в подмосковном Подольске.

Жертвами ЧП стали Виталий С. 1948 года рождения, Виктор Т. 1949 года рождения и Анна А. 1952 года рождения . Их тела были найдены в одной из квартир жилого дома на улице Кирова.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что число пострадавших от отравления, по последним данным, составило восемь человек. Все они доставлены в больницу. Четверо детей в возрасте от года до 10 лет находятся в реанимации.

Следователи Подмосковья уже начали проверку по факту гибели трех человек в результате утечки бытового газа в жилом доме в Подольском районе. Об этом заявили в региональном ГСУ СК РФ. Пока произошедшее квалифицируют как несчастный случай.