ИГ взяло на себя ответственность за атаку на блокпост в Египте

Москва, 10 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за атаку на блокпост на севере Синайского полуострова в Египте. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Атака террористов на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова произошла 9 января. Блокпост сначала атаковал террорист-смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, а затем его сообщники открыли огонь из гранатометов. В результате атаки погибли девять египетских силовиков, четверо мирных жителей получили ранения.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси после гибели египетских полицейских и военных в результате вылазки террористов.