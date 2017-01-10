Долгов: Антироссийская агония Обамы подрывает имидж США

Москва, 10 января. Американские власти, которые продолжают повышать градус антироссийских выступлений, своими действиями подрывают авторитет прежде всего США. Об этом во вторник заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, комментируя новые санкции, которые США ввели против России.

«Бьющаяся в агонии антироссийских санкций администрация Обамы загоняет в угол не только отношения с Россией, но и международный имидж самих США. Уже мало кто всерьез воспринимает подобную «заботу о верховенстве права» со стороны Вашингтона, буквально на каждом шагу право попирающего», — пишет он в Twitter.

Напомним, что президент США в последних числах декабря расширил список санкций в отношении России в ответ на хакерскую атаку, совершенную якобы по заказу Москвы.