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Пушков о расследовании кибератак в США: Выводы комиссии заранее известны
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    Пушков о расследовании кибератак в США: Выводы комиссии заранее известны

    16:07  10 Января 2017
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    Пушков о расследовании кибератак в США: Выводы комиссии заранее известны

    Москва, 10 января. Выводы независимой комиссии США о кибератаках во время выборов президента заранее известны, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

    Пушков прокомментировал предложение представителей Конгресса США создать независимую комиссию из 12 человек, которые займутся расследованием так называемых кибератак, которые якобы были совершены во время президентских выборов в США.

    «Независимая комиссия конгресса? — заметил Пушков в социальной сети. — Поскольку в конгрессе явное большинство у противников России, ее выводы известны заранее и уже изложены ЦРУ».

    Читайте также: «Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

    Автор: Катерина Тимошенская
    #алексей пушков
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