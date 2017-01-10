Пушков о расследовании кибератак в США: Выводы комиссии заранее известны
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Москва, 10 января. Выводы независимой комиссии США о кибератаках во время выборов президента заранее известны, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Пушков прокомментировал предложение представителей Конгресса США создать независимую комиссию из 12 человек, которые займутся расследованием так называемых кибератак, которые якобы были совершены во время президентских выборов в США.
«Независимая комиссия конгресса? — заметил Пушков в социальной сети. — Поскольку в конгрессе явное большинство у противников России, ее выводы известны заранее и уже изложены ЦРУ».
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