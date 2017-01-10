Танкисты в Подмосковье получили 200 фильмов формата 3D

Москва, 10 января. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии, расположенной в Московской и Нижегородской областях, получили более 200 фильмов 3D к Новому году.

Военные гарнизоны и городки Западного военного округа, в которых базируются танкисты, оборудованы тремя комфортабельными кинотеатрами общей вместимостью более двух с половиной тысяч мест. Как отмечают сами танкисты, качество и звук в них не уступает гражданским кинотеатрам. Некоторые из новинок танкисты и члены их семей уже успели посмотреть во время новогодних праздников. Остальные киноленты бойцы оценят в свободное от военной службы время, для этого будут организованы утренние и вечерние сеансы.