Реквием по Обаме: как слабость лидера США укрепила Россию на геополитическом олимпе

Кремль в какой-то степени подвел итоги работы президента США Барака Обамы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: Москва сожалеет, что деградация российско-американских отношений пришлась на второй срок Барака Обамы. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что слабость Соединенных Штатов стала выигрышем для России, и не только.

Дмитрий Песков также заявил, что Москва убеждена, — сложившаяся ситуация не соответствует интересам ни России, ни Вашингтона. Он также особо подчеркнул, что Москва по-прежнему надеется: в перспективе удастся выйти «на более позитивную траекторию выстраивания отношений с Америкой».

Но все-таки, подводя итоги работы Обамы, могло ли быть хуже, чем есть сейчас? Собеседник ФАН Алексей Мухин считает, что могло.

«Хуже — только война. В случае избрания Хиллари Клинтон, судя по всему, вооруженного конфликта было бы не избежать. Все мы помним настроения самой госпожи Клинтон и ее команды, — комментирует для ФАН Мухин. — Полагаю, что слабый президент США, коим является Барак Обама, — далеко не худший вариант для других стран. Штаты окончательно потеряли право называться доминирующей державой в мире и окончательно разрушили моноцентрическую политическую систему. Теперь обозначились центры геополитического влияния помимо США: Китай, Россия и, в перспективе, это Европа. С чем нас всех можно поздравить. На самом деле, я не вижу большой беды в том, что Обама оказался слабым президентом, обманщиком, подверженным личным эмоциям, разрушающим связи между державами. Для России я не вижу в этом какой-то беды».

Ни для кого не секрет, что как только верхние эшелоны власти в США поняли, что Трамп никуда не денется, и провокации с протестующими против избранного президента не возымели нужный результат, Вашингтон всячески старается накалить двусторонние отношения с Москвой до предела. Это и «всеобъемлющие санкции», и ссылка российских дипломатов, и ряд высказываний из уст западных военных, например, о том, что Россия не выполнила в Сирии того, что обещала – не победила «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.), о чем скромно и на весь мир накануне заявил глава Пентагона Эштон Картер.

Собеседник ФАН также отметил, что уходящая администрация США фактически каждый день предпринимает попытки к ухудшению ситуации между Москвой и Вашингтоном.

«Расчет был сделан на то, что Россия начнет реагировать на нападки Вашингтона: высылать дипломатов, выставлять свои санкционные списки. Но Россия не реагирует. А значит, что враждебные инициативы администрации Барака Обамы уходят в песок и возвращаются к этой самой администрации, еще больше разрушая ее. Конечно, Дональду Трампу придется исправлять то, что натворил Обама. Также отмечу, что в США сложилась определенная тенденция. Помните президента Джорджа Буша-младшего? Когда американцы избрали Обаму, они потирали руки: «Теперь-то Америка станет великой!». Ничего не напоминает? Тенденция налицо. Чем более громкие обещания дает новый кандидат в президенты, тем более плачевные результаты он демонстрирует после того, как прослужит один или два срока, — подчеркивает Алексей Мухин. — Посмотрим, как господин Трамп будет исполнять свои обязанности. Учтите, что он находится в остром противостоянии со своей партией. И скорее всего, в таком противостоянии он будет находиться и со своей командой. У Трампа исходные условия еще хуже, чем у Барака Обамы, у которого команда была более-менее монолитной. К тому же, за Обамой стояла партия демократов».

Если говорить об антироссийской риторике, особенно накалившейся в последние дни перед инаугурацией 45-го президента США, которая, к слову, состоится 20 января, то многие эксперты считают: вбросы Вашингтона направлены не столько на Москву, сколько против Трампа, выражающего несогласие с электоратом и позитивно настроенного по отношению к России.

«Это плачевно только для Трампа, но не для России и того же Китая, — уверен эксперт. — Кроме того, чем более напряженные отношения будут складываться между демократами и республиканцами, между демократами и Трампом, тем лучше будет всем остальным. Потому что, наконец, Америка займется своими прямыми обязанностями — внутренними делами, и перестанет играть в мирового жандарма. А мы уж как-нибудь сами разберемся со своими национальными интересами без вмешательства США».