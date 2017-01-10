Глава американского военного ведомства Эштон Картер перепутал страну, говоря о нулевом вкладе России в борьбу с международным терроризмом в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вообще, заявление Картера больше похоже на действия обиженной девчонки, которая не может справиться с поставленной задачей, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Отметим, ранее глава Пентагона назвал нулевым вклад Российской Федерации в борьбу с международным терроризмом. Более того, американский ястреб подчеркнул, что присутствие ВКС РФ в ближневосточном регионе «усиливает гражданскую войну» в Сирии.

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — ответил на это заявление Шойгу.

Свою оценку словам Эштона Картера дал и Франц Клинцевич, который отметил, что в настоящее время у отдельных представителей уходящей администрации США можно наблюдать настоящую агонию.

«Заявление Картера с точки зрения той информированности, которую он имеет, выглядит непонятно и глупо. Он выставил себя на посмешище, отлично понимая, что весь прогрессивный мир знает, кто по-настоящему ведет войну с террористами в Сирии. Только Россия имеет дорожную карту по урегулированию конфликта в САР и следует ей, решая огромное количество задач, связанных с уничтожением радикальных боевиков. Надо отметить, что тот ресурс, который включила Москва, по сравнению с международной коалицией очень маленький, однако эффект от его работы очень значительный. Поэтому заявление Шойгу — шутка над западным коллегой. Сергей Кужугетович просто сохранил достоинство и хорошее настроение», — подчеркнул первый зампредседателя.

Говоря о результатах операции в Сирии, Шойгу вновь отметил, что основная задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, была выполнена. Министр также подчеркнул, что, в свою очередь, международная коалиция работает не просто «по нолям», а, скорее, в минус.

«Вспомните, они не только удары по экскаваторам и тракторам наносили, они еще сбрасывали снаряды в пустыне, убивая песок. Просто били по пустому месту, где ничего нет. Да они занимаются профанацией. ИГИЛ (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) — их детище, это инструмент, который они давным-давно заточили и пользуются. И я не думаю, что этот инструмент они быстро сдадут. Вообще же, слова Картера должны были сделать больнее России, унизить ее. Но этого не получилось. Это действия обиженной девчонки, которая не способна разобраться в ситуации и решать поставленные задачи. Картер просто унизил сам себя, и не только перед своим народом, но и перед всем миром. Просто вдумайтесь: самая сильная армия ничего не смогла сделать для борьбы с международным террором. И это сегодня в мире понимают все», — заключил Клинцевич.

Напомним, 29 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров.