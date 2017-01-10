FAN-TV Лента новостей
Клинцевич: Слова Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ — речь обиженной девчонки
Политика

Клинцевич: Слова Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ — речь обиженной девчонки

Сегодня 16:31
100

Клинцевич: Слова Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ — действия обиженной девчонки

Глава американского военного ведомства Эштон Картер перепутал страну, говоря о нулевом вкладе России в борьбу с международным терроризмом в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вообще, заявление Картера больше похоже на действия обиженной девчонки, которая не может справиться с поставленной задачей, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Отметим, ранее глава Пентагона назвал нулевым вклад Российской Федерации в борьбу с международным терроризмом. Более того, американский ястреб подчеркнул, что присутствие ВКС РФ в ближневосточном регионе «усиливает гражданскую войну» в Сирии.

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — ответил на это заявление Шойгу.

Клинцевич: Слова Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ — действия обиженной девчонки

Свою оценку словам Эштона Картера дал и Франц Клинцевич, который отметил, что в настоящее время у отдельных представителей уходящей администрации США можно наблюдать настоящую агонию.

«Заявление Картера с точки зрения той информированности, которую он имеет, выглядит непонятно и глупо. Он выставил себя на посмешище, отлично понимая, что весь прогрессивный мир знает, кто по-настоящему ведет войну с террористами в Сирии. Только Россия имеет дорожную карту по урегулированию конфликта в САР и следует ей, решая огромное количество задач, связанных с уничтожением радикальных боевиков. Надо отметить, что тот ресурс, который включила Москва, по сравнению с международной коалицией очень маленький, однако эффект от его работы очень значительный. Поэтому заявление Шойгу — шутка над западным коллегой. Сергей Кужугетович просто сохранил достоинство и хорошее настроение», — подчеркнул первый зампредседателя.

Говоря о результатах операции в Сирии, Шойгу вновь отметил, что основная задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, была выполнена. Министр также подчеркнул, что, в свою очередь, международная коалиция работает не просто «по нолям», а, скорее, в минус.

Клинцевич: Слова Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ — действия обиженной девчонки

«Вспомните, они не только удары по экскаваторам и тракторам наносили, они еще сбрасывали снаряды в пустыне, убивая песок. Просто били по пустому месту, где ничего нет. Да они занимаются профанацией. ИГИЛ (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) — их детище, это инструмент, который они давным-давно заточили и пользуются. И я не думаю, что этот инструмент они быстро сдадут. Вообще же, слова Картера должны были сделать больнее России, унизить ее. Но этого не получилось. Это действия обиженной девчонки, которая не способна разобраться в ситуации и решать поставленные задачи. Картер просто унизил сам себя, и не только перед своим народом, но и перед всем миром. Просто вдумайтесь: самая сильная армия ничего не смогла сделать для борьбы с международным террором. И это сегодня в мире понимают все», — заключил Клинцевич.

Напомним, 29 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров.

комментарии
Сергей Чемеков
#владимир путин #сергей шойгу #эштон картер #франц клинцевич
Новости партнеров
Эксклюзив

Сектантство или просвещение: как лекция о йоге обернулась судом в Петербурге

Сегодня 16:44
50

Трамп, ЕС, Сирия, ИГ и Украина: что год пришедший нам готовит?

Сегодня 16:38
82

Красная тряпка для Трампа: как спецслужбы, обвиняя РФ, убили свободу слова в США

Сегодня 16:33
76

Клинцевич: Слова Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ — речь обиженной девчонки

Сегодня 16:31
96

Сирия новости 10 января 2017 16:30: ВКС РФ помешали наступлению боевиков в Хомсе

Сегодня 16:30
209
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки с серпом и молотом на автомобиле

16:50

Более 20 человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

16:49

Шойгу поблагодарили за помощь в открытии центра искусств в Курске

16:48

Пушков объяснил Джонсону, в чем настоящее безумие

16:47

Агрессивные догхантеры держат в страхе собачников Подмосковья

16:47

Сайт британской королевской семьи спешно «реанимировал» Елизавету II

16:45

ЛДПР объяснила нацразведке США, зачем Жириновский пил шампанское за Трампа

16:44

Сектантство или просвещение: как лекция о йоге обернулась судом в Петербурге

16:44

Российские интернет-компании обяжут хранить логи клиентов в течение года

16:42

Мужчина впервые в истории забеременел в Великобритании

16:41

Джонсон назвал безумием демонизацию России Соединенными Штатами

16:39

Трамп, ЕС, Сирия, ИГ и Украина: что год пришедший нам готовит?

16:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки с серпом и молотом на автомобиле
Читать
Закрыть