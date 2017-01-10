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ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе
Происшествия

ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе

Сегодня 15:46
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ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе

Владикавказ, 10 января. Сегодня во Владикавказе при демонтаже больницы рухнул башенный кран, в результате чего погибла 52-летняя крановщица. Фото с места происшествия публикует Федеральное агентство новостей.

Предварительно установлено, что падение крана произошло около 11 часов утра на перекрестке улиц Дзусова и Весенняя. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по республике Северная Осетия – Алания. Следователям предстоит оценить работу всех должностных лиц, которые отвечают за безопасность строительных работ.

ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе

ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе

Добавим, ранее на улице Новой в Благовещенске рухнул башенный подъемный кран, что привело к перекрытию проезжей части. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. 

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Ксения Тасманова
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