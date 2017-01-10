ФАН публикует фото последствий падения башенного крана во Владикавказе

Владикавказ, 10 января. Сегодня во Владикавказе при демонтаже больницы рухнул башенный кран, в результате чего погибла 52-летняя крановщица. Фото с места происшествия публикует Федеральное агентство новостей.

Предварительно установлено, что падение крана произошло около 11 часов утра на перекрестке улиц Дзусова и Весенняя. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по республике Северная Осетия – Алания. Следователям предстоит оценить работу всех должностных лиц, которые отвечают за безопасность строительных работ.

Добавим, ранее на улице Новой в Благовещенске рухнул башенный подъемный кран, что привело к перекрытию проезжей части. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.