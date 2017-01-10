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Конгресс США готовит новые санкции в отношении российских военных и должностных лиц
Политика

Конгресс США готовит новые санкции в отношении российских военных и должностных лиц

Сегодня 15:45
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Конгресс США готовит новые санкции в отношении российских военных и должностных лиц

Вашингтон, 10 января. Американские сенаторы предлагают ввести санкции против должностных лиц России и иностранных предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, законопроект, который предложили рассмотреть сенаторы США, включает запрет на въезд для ряда должностных лиц Российской Федерации, а также замораживание денежных активов.

Согласно данному проекту, также предлагаются ограничительные санкции в отношении тех, кто работает с российским военнослужащими, а также структурами безопасности, что может затронуть иностранные компании.

Отмечается, что законопроект планируют рассмотреть сегодня, 10 января.

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Дана Балан
#россия #сша
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