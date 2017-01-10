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Нотариусам в РФ усложнят доступ к данным владельцев кредитных авто
Экономика

Нотариусам в РФ усложнят доступ к данным владельцев кредитных авто

Сегодня 16:23
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Нотариусам в РФ усложнят доступ к данным владельцев кредитных авто

Москва, 10 января. Действующий закон о нотариате позволяет нотариусам получать информацию об автозаемщиках, что создает возможности для утечки данных о получателях автокредитов, а следовательно — риски угона транспортных средств. 

Действующий закон с поправками от 3 июля 2016 года позволяет нотариусам получать любую информацию об автокредите, вбив в реестр движимого имущества всего лишь его имя. Кроме того, на рынке появились компании, предлагающие за плату выдать данные лиц и компаний из единого реестра залога имущества. В такой ситуации автозаемщики рискуют стать жертвами мошенников.

Как считает юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф, такая система создает риски для клиентов банков, данные которых могут попасть к мошенникам. 

«При наличии паспортных данных и описания предмета залога, то есть транспортного средства, злоумышленникам достаточно легко обнаружить авто с целью угона», — сообщила она в комментарии газете «Известия»

Юрист подчеркнула, что это только один способ использования персональных данных. Полученные сведения, кроме того, могут быт использованы для получения ссуд по чужим данным. 

Чтобы избежать этого, предлагается ввести дифференцированную систему предоставления данных о заемщиках: так, для получения полной информации об автокредите нотариусу нужно будет ввести кроме имени клиента банка также его паспортные данные и адрес регистрации. 

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