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Новые встречи Савченко с Захарченко и Плотницким не планируются
Новороссия

Новые встречи Савченко с Захарченко и Плотницким не планируются

Сегодня 15:36
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Новые встречи Савченко с Захарченко и Плотницким не планируются

Киев, 10 декабря. Новые встречи Надежды Савченко с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким по вопросу обмена пленными в ближайшем будущем не планируются. Об этом сообщил источник в группе по организации встреч. 

По словам источника, прошедшая 7 декабря подобная встреча проводилась «в пилотном режиме». Тогда стороны попытались активизировать процесс обмена пленными. 

«Пока необходимо сосредоточиться на реализации достигнутых там решений», — сообщил источник, добавив, что необходимости в проведении новых встреч в ближайшее время нет, сообщает «112 Украина».

Отметим, ранее сегодня стало известно, что 16 января состоится первая в 2017 году встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными.

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Ранее во вторник Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе как со стороны ВСУ, так и со стороны ополченцев, и призвала провести обмен. 

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Олеся Волкова
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