Ассасин одолел «Викинга» в борьбе за лидерство в российском прокате

Москва, 10 января. Голливудский фильм «Кредо убийцы» возглавил российский прокат по итогам уикенда 5–8 января, сместив с пальмы первенства российского «Викинга».

По данным портала «Кинодата», сборы фильма с Майклом Фассбендером в главной роли составили 620 млн рублей. Оказавшийся на втором месте «Викинг» собрал за второй уикенд января 255 млн рублей, еще одна российская лента «Три богатыря и Морской царь» — 252 млн рублей. Четвертое место досталось комедии «Монстр-траки» (150 млн), пятое — фантастическому фильму «Пассажиры» (125 млн).

«Рекламная и PR-кампания российского блокбастера «Викинг» была настолько масштабной, насколько только можно себе представить. А в результате мы видим, что это кино привлекает как взрослую, так и семейную аудиторию», — отметил в интервью газете «Известия» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко