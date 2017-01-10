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Ассасин одолел «Викинга» в борьбе за лидерство в российском прокате
Общество

Ассасин одолел «Викинга» в борьбе за лидерство в российском прокате

Сегодня 16:04
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Ассасин одолел «Викинга» в борьбе за лидерство в российском прокате

Москва, 10 января. Голливудский фильм «Кредо убийцы» возглавил российский прокат по итогам уикенда 5–8 января, сместив с пальмы первенства российского «Викинга».

По данным портала «Кинодата», сборы фильма с Майклом Фассбендером в главной роли составили 620 млн рублей. Оказавшийся на втором месте «Викинг» собрал за второй уикенд января 255 млн рублей, еще одна российская лента «Три богатыря и Морской царь»  — 252 млн рублей. Четвертое место досталось комедии «Монстр-траки» (150 млн), пятое — фантастическому фильму «Пассажиры» (125 млн).

«Рекламная и PR-кампания российского блокбастера «Викинг» была настолько масштабной, насколько только можно себе представить. А в результате мы видим, что это кино привлекает как взрослую, так и семейную аудиторию», — отметил в интервью газете «Известия» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко

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Ксения Тасманова
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