Ученые узнали, как на Земле появился ВИЧ

Лондон, 10 января. Первые ретровирусы появились на Земле 450 миллионов лет назад. Об этом рассказали представители Оксфордского университета.

К данному семейству вирусов относится и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Как считают ученые, ретровирусы появились в палеозойскую эру.

«Они должны были инфицировать наших предков до выхода на сушу и сопровождать хозяев на всем пути из океана и до сего дня», — цитирует издание «Индикатор» комментарий доктора Ариса Катзоуракиса.

Напомним, ранее специалисты рассказали о появлении нового штамма вируса ВИЧ в России.

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