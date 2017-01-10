ДНР отвергла предложение Савченко по обмену пленными

Донецк, 10 января. ДНР настаивает на освобождении всех пленных, которые были утверждены в ходе переговоров в Минске. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она подчеркнула, что Донецк добивается освобождения 527 человек, список которых подтвердила украинская сторона. В свою очередь Донецк готов освободить 42 гражданина Украины, которые находятся в ДНР.

При этом Морозова назвала неприемлемыми предложения по обмену пленными, которые ранее озвучил Надежда Савченко.

«Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа пленных, то есть 256 человек. Речь идет о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо», - пояснила Морозова.

Она подчеркнула, что вопрос обмена пленных будет обсуждаться на следующей встрече гуманитарной подгруппы в Минске.