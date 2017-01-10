Путин: Российские вузы в международных рейтингах стали оцениваться объективнее

Москва, 10 января. МГУ занял третье место после Стэнфорда и Оксфорда в международном образовательном рейтинге, что свидетельствует о том, что оценка российских учреждений образования в мире стала более объективной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим.

Садовничий сообщил, что МГУ стал третьим в мире по востребованности выпускников после Стэнфорда и Оксфорда. «Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было», — отметил он.

«Стали более объективными», — прокомментировал Путин.

Кроме того, Садовничий сообщил, что по поручению Путина был создан и заработал «Московский международный рейтинг». Также ректор рассказал об итогах 2016 года — выпускниках и реализации ряда «очень хороших проектов», связанных с введением Университетской гимназии.