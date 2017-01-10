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Путин: Российские вузы в международных рейтингах стали оцениваться объективнее
Россия

Путин: Российские вузы в международных рейтингах стали оцениваться объективнее

Сегодня 15:31
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Путин: Российские вузы в международных рейтингах стали оцениваться объективнее

Москва, 10 января. МГУ занял третье место после Стэнфорда и Оксфорда в международном образовательном рейтинге, что свидетельствует о том, что оценка российских учреждений образования в мире стала более объективной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим. 

Садовничий сообщил, что МГУ стал третьим в мире по востребованности выпускников после Стэнфорда и Оксфорда. «Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было», — отметил он. 

«Стали более объективными», — прокомментировал Путин. 

Кроме того, Садовничий сообщил, что по поручению Путина был создан и заработал «Московский международный рейтинг». Также ректор рассказал об итогах 2016 года — выпускниках и реализации ряда  «очень хороших проектов», связанных с введением Университетской гимназии. 

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Владимир Багров
#владимир путин #виктор садовничий
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