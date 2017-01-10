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Кокорин возмутил соцсети футболкой с портретом Эскобара
Россия

Кокорин возмутил соцсети футболкой с портретом Эскобара

Сегодня 15:39
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Кокорин возмутил соцсети футболкой с портретом Эскобара

Санкт-Петербург, 10 января. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказался в центре скандала, после того как разместил в социальных сетях свое фото в футболке с портретом наркобарона Пабло Эскобара.

Пользователи Instagram обрушились на футболиста с волной критики, большинство комментариев к фотографии носят явно оскорбительный характер, так как Эскобар является самым известным наркобароном в истории. Некоторые из сообщений содержат советы, как именно стоит одеваться Кокорину.

Для тебя кумир наркобарон, который убил тысячи людей? Это конечно уже край. Надень майку с Пеле лучше, может хоть по мячу попадать начнешь

 

Психологи считают, что стремление к ношению одежды с агрессивными изображениями или портретами заведомо отрицательных персонажей или деятелей истории чаще всего проявляется в подростковом возрасте, когда человек пытается самоутвердиться за счет вызывающего внешнего вида.

Ранее URA.ru сообщило, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала в социальной сети Facebook списки пленных и пропавших без вести с обеих сторон конфликта на Украине.

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Алексей Громов
#александр кокорин
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