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Задачи ВКС РФ в Сирии: почему Шойгу не согласен с Пентагоном
Политика

Задачи ВКС РФ в Сирии: почему Шойгу не согласен с Пентагоном

Сегодня 15:38
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Задачи ВКС РФ в Сирии: почему Шойгу не согласен с Пентагоном

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские ВКС выполнили все поставленные перед ними в Сирии задачи,  в отличие от возглавляемой США международной коалиции, которая сработала не то, что не по нулям, а в минус. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам министра обороны, воздушно-космические силы (ВКС) выполнили в Сирийской Арабской Республике поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу. «Как бы тяжело и сложно ни было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто «по нулям», а в минус», — сказал Шойгу. Он также добавил, что к великому сожалению, российская сторона не увидела поддержки от западных партнеров, что потребовало  «напряжения всех наших сил».

Задачи ВКС в Сирии: почему Шойгу проявил сдержанность по отношению к Пентагону

Напомним, накануне глава Пентагона Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена верховным судом России — прим. ред.) в Сирии был нулевым.

Шойгу прокомментировал данный пассаж западного коллеги: «Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, заявления Пентагона вполне укладываются в логику уходящей администрации Барака Обамы.

«Это такой последний крик, информационный вброс, на который вполне логично отреагировало наше министерство обороны. И президент Обама, и значительная часть не самых умных членов его администрации в последнее время делают заявления, за которые им уже не придется нести ответственность. Но при этом эти вбросы, как им кажется, могли бы ухудшить возможные взаимоотношения между Россией и новой администрацией президента Дональда Трампа, осложнить построение диалога, что называется, с чистого листа, на который настроены обе стороны, — комментирует для ФАН собеседник. — Но стоит отметить, что и уходящая администрация не единодушна в своих оценках. Например, уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан потихонечку начал признавать ошибки США, заглянув аж в 2013 год. Он сказал, что с вторжения США в Афганистан началось масштабное кровопролитие на Ближнем Востоке, которое продолжается и по сей день. Сергей Шойгу в значительной степени придерживается линии президента России Владимира Путина: лучше недохвалить себя, чем перехвалить. Кому нужно, для тех успехи российских ВКС в Сирии в борьбе с террористами совершенно очевидны, будь то «Исламское государство», будь то «Аль-Каида» (запрещена в РФ), как бы они себя ни называли в Сирии. Особенно это касается региональных игроков, настроенных на выстраивание мирной политической повестки дня в регионе».

комментарии
Алиса Яковлева
#владимир путин #барак обама #дональд трамп #сергей шойгу #джон бреннан #дмитрий егорченков
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