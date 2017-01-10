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Грузинский силовик из ВСУ похвалился, что захватит ЛНР за год
Украина

Грузинский силовик из ВСУ похвалился, что захватит ЛНР за год

Сегодня 15:23
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Грузинский силовик из ВСУ похвалился, что захватит ЛНР за год

Киев, 10 января. Луганская народная республика перейдет под контроль Киева благодаря действиям грузинского легиона, заявил грузинский силовик из ВСУ Мамука Мамулашвили на своей странице в Facebook.

Мамулашвили командует формированием «Грузинский легион», которое воюет в Донбассе в составе ВСУ. Грузинский силовик похвалился, что украинская армия намерена перейти в наступление, которое закончится захватом всей территории Луганской народной республики.

«Двигаемся вперед и в 2017 вернем Луганскую область», — написал он в социальной сети.

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Катерина Тимошенская
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